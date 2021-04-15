Глава ФСБ рассказал об использовании террористами чатов в видеоиграх

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Террористы стали использовать чаты в видеоиграх для обмена сообщениями, а также прибегают к средствам анонимизации и зарубежным серверам электронной почты, рассказал директор ФСБ Александр Бортников.
Глава ФСБ рассказал об использовании террористами чатов в видеоиграх
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Следует выделить применение средств коммуникации, реализованных в сетевых компьютерных играх, позволяющих скрыть подлинный смысл информационного обмена», — сказал он во время Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.

Кроме того, террористы получили новые возможности благодаря беспилотникам, отметил Бортников.

«Их применение позволяет скрытно и безопасно доставлять опасные химические и биологические вещества, а также взрывные устройства на хорошо охраняемые объекты», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что особую опасность представляют массовые налёты БПЛА, которые позволяют обойти системы защиты.

В марте директор ФСБ заявил, что спецслужбы и правоохранительные органы за десять лет предотвратили в России 200 терактов.

Он также отмечал, что киберподразделения международных террористических организаций усиливают техническую оснащённость и активно применяют информационные технологии в своих целях.

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