Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от COVID-19

После получения второго компонента вакцины от COVID-19 президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо, побочных эффектов нет, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Учитывая, что сегодня у него достаточно напряжённый рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него всё в порядке и, равно как и во время первого компонента, сейчас тоже никаких побочных эффектов нет», — сказал он журналистам.

По словам Пескова, личный пример президента дал «очень позитивный эффект» во многих городах.

14 апреля президент России сообщил, что вакцинировался вторым компонентом вакцины от коронавируса. Первый укол он сделал 23 марта.

Как отметил Путин, у него хороший иммунный ответ уже после первого компонента вакцины.