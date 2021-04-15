В России выявили 8944 случая коронавируса за сутки

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За сутки в России выявлено 8944 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне стало известно о 8326 заболевших. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В России выявили 8944 случая коронавируса за сутки
  • АГН «Москва»

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 675 153 случая COVID-19.

За сутки умерли 398 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 399 пациентов. Общее число летальных исходов — 104 398.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 301 448 пациентов. За сутки выздоровели 10 225 человек, накануне — 9447.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 скоро завершится, в том числе благодаря вакцинации.

Роспотребнадзор с 15 апреля обязал всех российских граждан, возвращающихся в Россию любым видом транспорта, сдавать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 в течение трёх дней с момента возвращения.

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