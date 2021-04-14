Прибывающих из других стран россиян обязали сдавать тест на коронавирус

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Роспотребнадзор обязал всех российских граждан, возвращающихся в Россию любым видом транспорта, сдавать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 в течение трёх дней с момента возвращения.
Прибывающих из других стран россиян обязали сдавать тест на коронавирус
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что с 15 апреля все россияне, прибывающие в страну любым видом транспорта, должны заполнить анкету на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу.

«В течение трёх календарных дней со дня прибытия на территорию России пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ»,— отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что всего в России проведено свыше 123 млн тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 апреля находились 499 414 человек.

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