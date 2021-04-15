В Совфеде назвали необходимые меры по дальнейшему снижению уровня бедности в России

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT данные Росстата, согласно которым число малоимущих в России в 2020 году снизилось по сравнению с предыдущим годом.

Рязанский отметил, что в 2020 году государством был произведён достаточно большой объём выплат гражданам в связи с пандемией.

«В общей сложности более 200 с лишним миллиардов рублей. Плюс не надо забывать, что в 2020 году достаточно серьёзные выплаты были врачебному и сестринскому персоналу, тем, кто работал на машинах скорой помощи. И, безусловно, кроме этого ещё и вспомогательные подразделения, и службы, которые имели отношение к борьбе с COVID-19, там выплаты тоже были достаточно большие из Фонда обязательного медицинского страхования. Понятно, что итоги оказались другими. Так что в этой части статистика нас ни в коем случае не обманывает», — пояснил сенатор.

При этом он рассказал о факторах, которые могут способствовать снижению уровня бедности.

«У нас есть системная (до 2024 года) повышенная индексация размера пенсий неработающим пенсионерам. Если так сложится ситуация, в послании президента мы можем услышать об изменении ситуации по индексации пенсий работающим пенсионерам. Мы очень надеемся, что и они смогут пополнять потребительский бюджет за счёт индексации. Вся система выплат детских пособий семьям — этот тоже инструмент остаётся. И я думаю, что такой инструмент как социальный контракт, который начинает работать практически системно по многим регионам нашей страны, — это тоже подспорье, которое поможет инструментально решать ту же самую проблему семей из этого сегмента, который мы относим к бедным. И в целом повышение МРОТ и вся методика подсчёта порога бедности», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что число бедных россиян по итогам 2020 года, по предварительным данным, составило 17,8 млн, или 12,1% от всего населения страны.

Как отмечается, это на 0,2 п. п., или на 300 тыс. человек меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год.

В Росстате также рассказали, что в IV квартале количество бедных снизилось до 13,5 млн и составило 9,2% от всего населения, тогда как в III квартале оно составляло 18,8 млн.