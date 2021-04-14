Росстат назвал число бедных россиян по итогам 2020 года

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Число бедных россиян по итогам 2020 года, по предварительным данным, составило 17,8 млн, передаёт ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Росстат назвал число бедных россиян по итогам 2020 года
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Предварительная оценка за 2020 год показывает, что число малоимущих составило 17,8 млн человек, или 12,1% от всего населения страны», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, это на 0,2 п. п., или на 300 тыс. человек, меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год.

В Росстате рассказали, что в IV квартале количество бедных снизилось до 13,5 млн и составило 9,2% от всего населения, тогда как в III квартале оно составляло 18,8 млн.

Специалисты объясняют снижение ростом доходов благодаря программам социальной поддержки незащищённых слоев населения.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что правительство рассматривает ещё один критерий по уровню бедности.

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