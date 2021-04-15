Более 1 млн москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило 1 млн, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Более 820 тыс. жителей столицы полностью завершили вакцинацию, добавил он.

«Почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего», — написал мэр в своём блоге.

Как подчеркнул Собянин, Москва полностью обеспечена запасами вакцины, в ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах.

15 апреля стало известно, что в Кузбассе началась вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона».