Более 1 млн москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19
- РИА Новости
«Почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего», — написал мэр в своём блоге.
Как подчеркнул Собянин, Москва полностью обеспечена запасами вакцины, в ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах.
15 апреля стало известно, что в Кузбассе началась вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона».