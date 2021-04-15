Спасатели предупредили об опасности весеннего льда
- globallookpress.com
«Настоятельно призываем граждан не выходить на лёд, а родителям внимательно следить за своими детьми. Цена пренебрежения правилами — человеческая, а, возможно, и детская жизнь», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве заявили, что в случае провала под лёд рекомендуется стабилизировать дыхание, раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, приняв горизонтальное положение по направлению течения.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погодных условиях в Москве и прокомментировала ситуацию с резким изменением температурного фона в столичном регионе.