В Национальном родительском комитете оценили идею оплачивать допотпуска отцам после рождения ребёнка

Председатель центрального совета межрегионального общественного движения «Национальный родительский комитет», уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец прокомментировала идею оплачивать допотпуска отцам после рождения ребёнка.

«Я считаю, что данное предложение нужно поддержать, но только в части «пять дней после выписки». То есть начинать именно со дня выписки. Это очень торжественный момент», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметила Волынец, когда мать выписывается из роддома и начинаются бессонные ночи, это серьёзное испытание.

«И когда папа не спит всю ночь, а утром идёт на работу — это издевательство», — сказала она.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребёнка. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.