В ЯНАО возбудили дело по факту финансирования терроризма

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В Новом Уренгое по материалам ФСБ возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в финансировании террористов. Обвиняемый взят под стражу.
В ЯНАО возбудили дело по факту финансирования терроризма
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, в 2018 году мужчина в целях финансирования терроризма перевёл 20 тыс. рублей участнику одной из запрещённых на территории России международных террористических организаций.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Тверской области предотвращён теракт.

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