В ЯНАО возбудили дело по факту финансирования терроризма
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.
По данным следствия, в 2018 году мужчина в целях финансирования терроризма перевёл 20 тыс. рублей участнику одной из запрещённых на территории России международных террористических организаций.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Тверской области предотвращён теракт.