Власти Москвы сообщили о росте объёмов промышленного строительства

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в интервью Интерфаксу оценил темпы промышленного строительства.

«Число проектов нежилой недвижимости в портфеле девелоперов растёт. В 2019 году Градостроительно-земельной комиссией были одобрены разрешения на строительство 3,09 млн кв. м промышленных объектов, а в 2020-м — уже 6,4 млн кв. м. Это рост более чем в два раза», — приводятся его слова на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Бочкарёв связал это с преференциями для застройщиков при реализации таких проектов.

Как отметил глава Стройкомплекса, у инвестора, например, есть возможность заметно снизить плату за вид разрешённого использования земельного участка, планируемого к застройке жилыми объектами, и повысить инвестиционную привлекательность района, создав площадки для новых рабочих мест.

Ранее НСН сообщала, что объём промышленного производства Москвы вырос на 11,3% за январь — февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.