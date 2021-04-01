Объём промышленного производства Москвы вырос на 11,3% с начала года

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Объём промышленного производства Москвы вырос на 11,3% за январь — февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Объём промышленного производства Москвы вырос на 11,3% с начала года
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Основным драйвером роста промышленного производства стало развитие обрабатывающей промышленности, по сравнению с январём — февралём прошлого года объём вырос на 7,6%», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, наиболее заметно увеличилось производство бумаги и бумажных изделий — в 2,5 раза. В 2,4 раза выросли объёмы производства лекарственных средств и материалов, используемых в медицинских целях.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о поддержке мукомольной и хлебопекарной отраслей.

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