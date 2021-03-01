В Подмосковье рассказали о поддержке мукомольной и хлебопекарной отраслей

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В Московской области рассказали о поддержке мукомольной и хлебопекарной отраслей в 2021 году.
В Подмосковье рассказали о поддержке мукомольной и хлебопекарной отраслей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на правительство региона.

«Объём средств составит 232 млн рублей. Хлебопёкам выделяют деньги на компенсацию части затрат на социальный хлеб, а мукомолам — на компенсацию затрат на пшеницу», — рассказал и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Как отметил чиновник, в регионе работает 40 крупных и средних предприятий, 60 малых заводов в хлебопекарной отрасли и семь основных мукомольных комплексов.

«Производственная мощность предприятий региона превышает 1 млн тонн хлебобулочных изделий, различных сортов муки в год», — сказал Воскресенский.

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