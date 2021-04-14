Исследование: Москва вошла в число мировых лидеров по оснащённости школ цифровой инфраструктурой

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Москва вошла в число мировых лидеров по оснащённости школ цифровой инфраструктурой, говорится в исследовании экспертов BCG.
Исследование: Москва вошла в число мировых лидеров по оснащённости школ цифровой инфраструктурой
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Специалисты изучили 11 сопоставимых мегаполисов. Столица России стала одной из лучших по результативности, инфраструктурной оснащённости и уникальности цифровых сервисов.

По уровню цифровой оснащённости в школах Москва включена в топ-3 вместе с Сингапуром и Таллином.

Ранее доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова в беседе с Nation News оценила достижения российских вузов, вошедших в рейтинг QS World University Rankings by Subject.

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