Суд арестовал более 90 автомобилей Арашуковых

Суд в Москве наложил обеспечительный арест на более чем 90 автомобилей, которыми владеют Рауль и Рауф Арашуковы, передаёт ТАСС.

14 апреля Верховный суд рассматривает ходатайство Генпрокуратуры об определении подсудности дела.

Как заявил представитель надзорного ведомства Дмитрий Динев, установлено, что Арашуковым фактически принадлежит свыше 90 машин, которые оформлены на третьих лиц или организации, например «Газпром межрегионгаз».

«Среди них есть автомобили Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes, Bentley, ретроавтомобиль ЗИС-115, автобусы ГАЗ и ПАЗ, Porche Cayenne, Hummer и прочие. На это имущество ранее был наложен арест в качестве обеспечительной меры, и сейчас мы требуем его продлить», — сказал он.

По его словам, часть этих транспортных средств не имеют госномеров.

Ранее сообщалось, что обвинение в отношении фигурантов дела утверждено.

В начале марта 2019 года Раулю Арашукову предъявили обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января, ему предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами.