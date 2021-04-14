Путин проведёт заседание по вопросу качества госуслуг в соцсфере

Президент России Владимир Путин 15 апреля проведёт совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) по качеству госуслуг в социальной сфере.

«Президент России Путин проведёт 15 апреля в режиме ВКС совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ)», — цитирует РИА Новости пресс-службу Кремля.

Отмечается, что заседание будет посвящено вопросу повышения доступности и улучшения качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.

Также сообщается, что комплекс направленных на данную задачу мер разработан в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ), реализуемой по поручению президента.

Ранее стало известно, что правительство России планирует запустить шесть новых суперсервисов в 2021 году на портале госуслуг.