Мишустин отметил важность общественного контроля за расходами бюджета

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Дагестан заявил о необходимости общественного контроля за расходованием государственных средств.
Мишустин отметил важность общественного контроля за расходами бюджета
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Во время посещения Дербента Мишустин отметил масштабные инвестиции в модернизацию города.

«Очень важно, чтобы был общественный контроль... чтобы ни копейки не ушло, простите за такое слово, налево, чтобы не разбазаривали средства, которые по крупицам соберут инвесторы и те, кто хочет этот город сделать ещё прекраснее», — подчеркнул он.

В ноябре Мишустин призвал проконтролировать эффективность расходования дополнительных средств регионам на лекарства.

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