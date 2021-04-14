Мишустин отметил важность общественного контроля за расходами бюджета
- globallookpress.com
Во время посещения Дербента Мишустин отметил масштабные инвестиции в модернизацию города.
«Очень важно, чтобы был общественный контроль... чтобы ни копейки не ушло, простите за такое слово, налево, чтобы не разбазаривали средства, которые по крупицам соберут инвесторы и те, кто хочет этот город сделать ещё прекраснее», — подчеркнул он.
В ноябре Мишустин призвал проконтролировать эффективность расходования дополнительных средств регионам на лекарства.