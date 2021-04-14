В Минсельхозе оценили ситуацию с ценами на рис

Короткая ссылка
В Министерстве сельского хозяйства России оценили ситуацию с ценами на рис.
В Минсельхозе оценили ситуацию с ценами на рис
  • Pixabay

«Текущие объёмы производства риса позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения», — приводит ТАСС сообщение.

В министерстве полагают, что это позволит сохранить стабильную ситуацию и не допустить резких колебаний цен на конечную продукцию.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 9 млрд рублей на компенсацию части затрат производителей подсолнечного масла и сахара, участвующих в соглашениях о стабилизации цен на продовольственные товары.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить