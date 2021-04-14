В Минсельхозе оценили ситуацию с ценами на рис

В Министерстве сельского хозяйства России оценили ситуацию с ценами на рис.

«Текущие объёмы производства риса позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения», — приводит ТАСС сообщение.

В министерстве полагают, что это позволит сохранить стабильную ситуацию и не допустить резких колебаний цен на конечную продукцию.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 9 млрд рублей на компенсацию части затрат производителей подсолнечного масла и сахара, участвующих в соглашениях о стабилизации цен на продовольственные товары.