Медведев призвал принять меры для пресечения атак хакеров в ходе предстоящих выборов

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев не исключил хакерские атаки для влияния на результаты выборов в России.

Он заявил о необходимости обратить внимание на вопросы безопасности инфраструктуры Центризбиркома России и территориальных избиркомов.

Медведев отметил, что «в ходе выборов нельзя исключать различные хакерские атаки, для того чтобы повлиять на результаты голосования».

«Необходимо разработать меры по предупреждению и пресечению подобных электронных атак», — цитирует РИА Новости зампреда Совбеза.

По его словам, в первую очередь это касается устойчивости государственной автоматизированной системы «Выборы» и присоединённых к ней информационных систем.

Он добавил, что «именно таким образом могут осуществляться попытки взлома и захода в систему ГАС «Выборы».

В 2020 году комиссия Госдумы зафиксировала попытки вмешательства в прошедшие 13 сентября выборы в России, в том числе раскрутку дезинформации в соцсетях.