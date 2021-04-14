Медведев призвал принять меры для пресечения атак хакеров в ходе предстоящих выборов
- РИА Новости
Он заявил о необходимости обратить внимание на вопросы безопасности инфраструктуры Центризбиркома России и территориальных избиркомов.
Медведев отметил, что «в ходе выборов нельзя исключать различные хакерские атаки, для того чтобы повлиять на результаты голосования».
«Необходимо разработать меры по предупреждению и пресечению подобных электронных атак», — цитирует РИА Новости зампреда Совбеза.
По его словам, в первую очередь это касается устойчивости государственной автоматизированной системы «Выборы» и присоединённых к ней информационных систем.
Он добавил, что «именно таким образом могут осуществляться попытки взлома и захода в систему ГАС «Выборы».
В 2020 году комиссия Госдумы зафиксировала попытки вмешательства в прошедшие 13 сентября выборы в России, в том числе раскрутку дезинформации в соцсетях.