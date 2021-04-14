Песков рассказал о встрече помощника президента России с послом США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи помощника главы российского государства Юрия Ушакова с послом США в России Джоном Салливаном речь шла о том, что озвученные инициативы должны сочетаться с реальными делами.
Песков рассказал о встрече помощника президента России с послом США
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщил Интерфакс.

«Да, правда, они встречались с Ушаковым, в том числе речь шла о том, что озвученные инициативы должны сочетаться с реальными делами», — отметил Песков.

Он также заявил, что проведение этой встречи не означает начало подготовки саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее в МИД России сообщили, что Салливан 14 апреля был приглашён к помощнику президента России Ушакову.

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