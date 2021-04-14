Песков рассказал о встрече помощника президента России с послом США
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Об этом сообщил Интерфакс.
«Да, правда, они встречались с Ушаковым, в том числе речь шла о том, что озвученные инициативы должны сочетаться с реальными делами», — отметил Песков.
Он также заявил, что проведение этой встречи не означает начало подготовки саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее в МИД России сообщили, что Салливан 14 апреля был приглашён к помощнику президента России Ушакову.