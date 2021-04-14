В Совфеде назвали место проведения послания Федеральному собранию

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин сообщил, что оглашение послания президента Федеральному собранию пройдёт в Манеже 21 апреля.

«Заслушивание послания состоится, как вы знаете, 21 апреля в 12:00 в центральном выставочном зале «Манеж», — цитирует РИА Новости Яцкина.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что обязательным условием допуска журналистов к оглашению послания Федеральному собранию является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов. При этом количество приглашённых представителей СМИ и формат их работы на мероприятии будут определены с учётом требований Роспотребнадзора.

Оглашение послания Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля в очном режиме.