В Совфеде назвали место проведения послания Федеральному собранию
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«Заслушивание послания состоится, как вы знаете, 21 апреля в 12:00 в центральном выставочном зале «Манеж», — цитирует РИА Новости Яцкина.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что обязательным условием допуска журналистов к оглашению послания Федеральному собранию является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов. При этом количество приглашённых представителей СМИ и формат их работы на мероприятии будут определены с учётом требований Роспотребнадзора.
Оглашение послания Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля в очном режиме.