Глава Красноярского края оценил сообщения о возможности его отставки

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Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе пресс-конференции на Красноярском экономическом форуме прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения о якобы возможности его отставки.
Глава Красноярского края оценил сообщения о возможности его отставки
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Как передаёт РИА Новости, ряд Telegram-каналов сообщил о возможной отставке красноярского губернатора, а также о якобы планирующейся встрече Усса с президентом.

«Встречи президента с губернаторами и другими должностными лицами освещаются на его официальном портале и по телевидению... Что касается моего перемещения, затрудняюсь сказать, кто это придумал и зачем», — сказал он.

Также Усс отметил, что вся его жизнь связана с Красноярским краем и он «намерен служить» региону.

9 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии.

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