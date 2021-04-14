Глава Красноярского края оценил сообщения о возможности его отставки

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе пресс-конференции на Красноярском экономическом форуме прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения о якобы возможности его отставки.

Как передаёт РИА Новости, ряд Telegram-каналов сообщил о возможной отставке красноярского губернатора, а также о якобы планирующейся встрече Усса с президентом.

«Встречи президента с губернаторами и другими должностными лицами освещаются на его официальном портале и по телевидению... Что касается моего перемещения, затрудняюсь сказать, кто это придумал и зачем», — сказал он.

Также Усс отметил, что вся его жизнь связана с Красноярским краем и он «намерен служить» региону.

9 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии.