Журналистам для присутствия на послании Федеральному собранию нужно сдать три ПЦР-теста

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Представителям СМИ для доступа на ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию нужно будет предъявить три отрицательных ПЦР-теста на коронавирус, рассказали в пресс-службе Кремля.
Журналистам для присутствия на послании Федеральному собранию нужно сдать три ПЦР-теста
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«В связи с уточнёнными требованиями Роспотребнадзора обязательным условием допуска аккредитованных журналистов на ежегодное послание президента Российской Федерации Федеральному собранию является наличие трёх отрицательных результатов лабораторного исследования методом ПЦР», — цитирует РИА Новости сообщение.

Уточняется, что забор материала должен быть осуществлён за четыре-пять суток до мероприятия (16—17 апреля), за двое суток (19 апреля) и за сутки (20 апреля).

Ранее сообщалось, что обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов.

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