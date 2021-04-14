Журналистам для присутствия на послании Федеральному собранию нужно сдать три ПЦР-теста
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«В связи с уточнёнными требованиями Роспотребнадзора обязательным условием допуска аккредитованных журналистов на ежегодное послание президента Российской Федерации Федеральному собранию является наличие трёх отрицательных результатов лабораторного исследования методом ПЦР», — цитирует РИА Новости сообщение.
Уточняется, что забор материала должен быть осуществлён за четыре-пять суток до мероприятия (16—17 апреля), за двое суток (19 апреля) и за сутки (20 апреля).
Ранее сообщалось, что обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов.