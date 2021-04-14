Экс-помощник полпреда в УрФО осуждён на 12,5 года колонии за госизмену
- РИА Новости
«Приговором суда Воробьёв признан виновным в совершении преступления... ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — цитирует Интерфакс пресс-службу Мосгорсуда.
Процесс в отношении Воробьёва прошёл в закрытом режиме.
Ранее сообщалось, что Воробьёв обвиняется в выдаче другому государству сведений, составляющих государственную тайну, ставших известными ему по службе.