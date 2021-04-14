Матвиенко отметила резкий рост цен на российских курортах
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«Наши туркомпании очень резко начали поднимать цены вместо того, чтобы, наоборот, создать привлекательные условия для граждан», — цитирует Интерфакс заявление спикера на заседании Совфеда.
Матвиенко посоветовала комитету по социальной политике и Федеральной антимонопольной службе проконтролировать проблему роста цен на российских курортах из-за закрытия зарубежных направлений в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.
Она попросила исключить риск необоснованного роста цен на отдых в отечественных санаториях, домах отдыха, гостиницах.
Матвиенко добавила, что, по информации СМИ, сейчас сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых в Египте на курортах «всё включено».
13 апреля Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полётов в Танзанию.