Матвиенко отметила резкий рост цен на российских курортах

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о резком росте цен на курортах России вследствие закрытия зарубежных направлений и посоветовала соответствующим органам проконтролировать данную проблему.
Матвиенко отметила резкий рост цен на российских курортах
  • © пресс-служба СФ

«Наши туркомпании очень резко начали поднимать цены вместо того, чтобы, наоборот, создать привлекательные условия для граждан», — цитирует Интерфакс заявление спикера на заседании Совфеда.

Матвиенко посоветовала комитету по социальной политике и Федеральной антимонопольной службе проконтролировать проблему роста цен на российских курортах из-за закрытия зарубежных направлений в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Она попросила исключить риск необоснованного роста цен на отдых в отечественных санаториях, домах отдыха, гостиницах.

Матвиенко добавила, что, по информации СМИ, сейчас сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых в Египте на курортах «всё включено».

13 апреля Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полётов в Танзанию.

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