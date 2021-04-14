На Колыме и в Крыму отмечен рост заболеваемости коронавирусом

На Колыме и в Крыму отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По словам первого заместителя министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Елены Кузьменко, после продолжительного спада вновь растёт заболеваемость COVID-19, жителям региона нужно массово вакцинироваться.

«В регионе наметились изменения в эпидемиологическом процессе: заболеваемость потихоньку начинает расти, появляются случаи среди беременных женщин, групповая заболеваемость в общежитии и среди вахтовиков», — цитирует РИА Новости Кузьменко.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму также сообщила, что количество инфицированных коронавирусом выросло в два раза за последние две недели.

«К сожалению, в течение двух последних недель отмечаем чёткую тенденцию к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Уровень заболеваемости вырос практически в два раза», — приводит её слова «Крыминформ».

Наихудшая ситуация в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уровень иммунизации населения страны.