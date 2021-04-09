В Кремле прокомментировали уровень иммунизации населения России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уровень иммунизации населения страны.

Он отметил, что те меры, которые «принимало руководство страны в течение всего года», то, как была выстроена система здравоохранения, это всё позволило достаточно успешно пройти через этот год.

Отвечая на вопрос о том, на каком уровне находится естественная иммунизация россиян, Песков напомнил о заявлениях московской мэрии и представителей Минздрава.

«Говорили как минимум о половине населения в крупных городах, таких как Москва, миллионниках», — сказал он.

Ранее Песков прокомментировал возможное влияние вакцинации от коронавируса президента России Владимира Путина на процесс иммунизации населения страны. Он выразил мнение, что данный «пример придаст динамики всему процессу».