Telegram запустил две новые веб-версии приложения

Короткая ссылка
Мессенджер Telegram запустил две новые веб-версии приложения — «Версия K» и «Версия Z».
Telegram запустил две новые веб-версии приложения
  • РИА Новости

«Вы можете попробовать две новые полнофункциональные веб-версии приложения Telegram — обе поддерживают анимированные стикеры, тёмный режим, папки чата и многое другое», — цитирует РИА Новости сообщение мессенджера.

Обе версии поддерживают большинство функций, которые могут понадобиться для повседневного использования Telegram.

Отмечается, что новые версии одинаково хорошо работают на мобильных и стационарных устройствах, поэтому в случае удаления Telegram из магазинов приложений пользователи смогут пользоваться его веб-версиями.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сформировало перечень российского программного обеспечения, рекомендованного для предустановки на продаваемые в России устройства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить