Мессенджер Telegram запустил две новые веб-версии приложения — «Версия K» и «Версия Z».

«Вы можете попробовать две новые полнофункциональные веб-версии приложения Telegram — обе поддерживают анимированные стикеры, тёмный режим, папки чата и многое другое», — цитирует РИА Новости сообщение мессенджера.

Обе версии поддерживают большинство функций, которые могут понадобиться для повседневного использования Telegram.

Отмечается, что новые версии одинаково хорошо работают на мобильных и стационарных устройствах, поэтому в случае удаления Telegram из магазинов приложений пользователи смогут пользоваться его веб-версиями.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сформировало перечень российского программного обеспечения, рекомендованного для предустановки на продаваемые в России устройства.