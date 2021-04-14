Площадь очагов возгорания на Невской мануфактуре удалось сократить

Короткая ссылка
Общая площадь отдельных очагов возгорания на месте пожара на Невской мануфактуре уменьшилась до 150 кв. м, сообщает МЧС России по Санкт-Петербургу.
Площадь очагов возгорания на Невской мануфактуре удалось сократить
  • © МЧС России

«Площадь сократилась до 150 кв. м», — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций девять единиц техники и 37 человек личного состава, в том числе от МЧС шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

В экстренных службах допустили, что причиной крупного пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге мог стать умышленный поджог.

В рамках расследования ранее возбуждённого уголовного дела были задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель.

Пожар на Невской мануфактуре, площадь которого достигала 10 тыс. кв. м, произошёл 12 апреля.

В результате один человек погиб и двое пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить