Площадь очагов возгорания на Невской мануфактуре удалось сократить
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«Площадь сократилась до 150 кв. м», — говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечены от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций девять единиц техники и 37 человек личного состава, в том числе от МЧС шесть единиц техники и 30 человек личного состава.
В экстренных службах допустили, что причиной крупного пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге мог стать умышленный поджог.
В рамках расследования ранее возбуждённого уголовного дела были задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель.
Пожар на Невской мануфактуре, площадь которого достигала 10 тыс. кв. м, произошёл 12 апреля.
В результате один человек погиб и двое пострадали.