Площадь очагов возгорания на Невской мануфактуре удалось сократить

Общая площадь отдельных очагов возгорания на месте пожара на Невской мануфактуре уменьшилась до 150 кв. м, сообщает МЧС России по Санкт-Петербургу.

«Площадь сократилась до 150 кв. м», — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций девять единиц техники и 37 человек личного состава, в том числе от МЧС шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

В экстренных службах допустили, что причиной крупного пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге мог стать умышленный поджог.

В рамках расследования ранее возбуждённого уголовного дела были задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель.

Пожар на Невской мануфактуре, площадь которого достигала 10 тыс. кв. м, произошёл 12 апреля.

В результате один человек погиб и двое пострадали.