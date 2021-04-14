РЛС «Резонанс-Н» заступит на боевое дежурство на Новой Земле до конца июня
- РИА Новости
«Третья станция «Резонанс-Н» будет поставлена на боевое дежурство на Новой Земле в мае — июне текущего года», — сказал он ТАСС.
Ещё две станции — четвёртая и пятая — должны быть введены в строй к концу текущего года в в арктической зоне — в Гремихе и в Заполярном, добавил Шрамченко.
При этом развёрнутая в Заполярном в 30 км от российско-норвежской границы станция «позволит обеспечить круглосуточный контроль воздушного пространства над северными территориями Норвегии и Финляндии».
Как уточняет агентство, первая и вторая станции этого типа несколько лет успешно работают в районах населённых пунктов Шойна (полуостров Канин Нос) и Индига.
В феврале стало известно, что в России завершены государственные испытания российской системы предупреждения о ракетном нападении.
Также сообщалось, что российские радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении успешно опробовали на гиперзвуковых целях.