В России завершены испытания системы предупреждения о ракетном нападении

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В России завершены государственные испытания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом заявил генконструктор СПРН, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.
В России завершены испытания системы предупреждения о ракетном нападении
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«В конце декабря 2020 года мы уже успешно завершили государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Генеральный конструктор также рассказал, в чём состояла главная задача разработчиков.

«Самое главное, что нам предстояло (и на сегодня мы эту задачу решили) — на новых технологиях, с высокопроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку этой информации и передачу на высшие командные пункты военно-политического руководства страны. Вот эта задача сегодня решена», — подчеркнул Боев.

Как сообщает телеканал, с появлением модульных станций РЛС лёгкой сборки «Воронеж» военнослужащим удалось обеспечить полный контроль системы предупреждения о ракетном нападении и покрыть все потенциально опасные направления для России.

В дальнейшем работы будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля, уточняется в материале.

В феврале 2020 года Боев сравнил российскую и американскую СПРН.

По его словам, российская система предупреждения характеризуется прежде всего глобальностью контроля, в то время как СПРН США имеет незначительный запас по времени предупреждения.

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