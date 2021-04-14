«Известия»: ряд компаний опасаются нового механизма госзакупок лекарств

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Ряд фармобъединений и общественных организаций в России обратились к правительству с предупреждением, что пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения так называемого правила «второй лишний», которое было предложено Минпромторгом. Об этом пишут «Известия».
«Известия»: ряд компаний опасаются нового механизма госзакупок лекарств
  • globallookpress.com

Как сообщает газета, предлагаемый новый порядок предусматривает, что на аукционах преимущество получат те фармацевтические компании, у которых есть производство полного цикла на территории ЕАЭС.

При этом во Всероссийском союзе пациентов (ВСП) отметили, что при отсеве препаратов снижается возможность их выбора, а речь идёт о госзакупках для амбулаторного звена и для стационаров.

«Действующее правило «третий лишний» уже отсеяло целый ряд лекарств. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать своё право на другой. В его закупке часто отказывают», — рассказал изданию сопредседатель ВСП Юрий Жулев.

Ранее российское правительство уточнило правила применения предельных отпускных цен на жизненно необходимые лекарства.

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