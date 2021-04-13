Эксперт прокомментировал идею бесплатного образования для россиян до 35 лет

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков прокомментировал сообщение о том, что в Госдуму планируется внести законопроект, согласно которому россиянам до 35 лет могут разрешить учиться на бюджетных местах.

«Думаю, что в этом возрасте многие пойдут уже осознанно учиться и выбирать специальность. А вот те, кто бегом со школьной скамьи прыгают сразу за парту студенческую, они порой это делают совершенно неосознанно ради того, чтобы получить хоть какую-нибудь корочку о высшем образовании, а потом мы их вообще нигде не видим», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Комков, в Европе большинство учеников после девятого класса идут в профессиональные училища и лишь 20% поступают в гимназии, а потом в вузы.

«Вот потом уже, получив профессию, поработав, определившись как следует, уже часть из этих, получивших профессию, идут в университет», — сказал эксперт.

По его словам, из таких студентов получаются специалисты очень высокого уровня.

По данным газеты «Известия», в ближайшее время в Госдуму будет внесён законопроект, согласно которому предлагается увеличить возраст россиян, имеющих право поступать на бюджетные места в вузах, до 35 лет.

Ранее сообщалось, что правовой статус молодого учёного могут предоставлять лицам до 35 лет.