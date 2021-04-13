В Минобороны России рассказали о ходе вакцинации военнослужащих от COVID-19

Короткая ссылка
В Минобороны России рассказали о ходе вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Минобороны России рассказали о ходе вакцинации военнослужащих от COVID-19
  • Reuters

В ведомстве отметили, что «основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах России направлены на проведение массовой добровольной вакцинации военнослужащих и членов их семей, а также сотрудников гражданского персонала».

«К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутника V» прошёл 551 991 человек. Полный курс вакцинации (двумя компонентами) в Вооружённых силах России получили уже 402 549 человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил ход кампании по вакцинации от коронавируса в регионе на оперативном совещании с правительством.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить