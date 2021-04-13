В Минобороны России рассказали о ходе вакцинации военнослужащих от COVID-19

В Минобороны России рассказали о ходе вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции COVID-19.

В ведомстве отметили, что «основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах России направлены на проведение массовой добровольной вакцинации военнослужащих и членов их семей, а также сотрудников гражданского персонала».

«К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутника V» прошёл 551 991 человек. Полный курс вакцинации (двумя компонентами) в Вооружённых силах России получили уже 402 549 человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил ход кампании по вакцинации от коронавируса в регионе на оперативном совещании с правительством.