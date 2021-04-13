Воробьёв прокомментировал кампанию по вакцинации в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил ход кампании по вакцинации от коронавируса в регионе на оперативном совещании с правительством во вторник, 13 апреля.
Воробьёв прокомментировал кампанию по вакцинации в Подмосковье
  • РИА Новости

Как передаёт «Подмосковье сегодня», Воробьёв акцентировал внимание на необходимости максимально активно информировать граждан о возможности сделать прививку и важности этого поступка.

«Тема вакцинации по-прежнему актуальная. Мы должны её наращивать. Поэтому максимальное удобство, максимальное информирование», — заявил он.

На данный момент в регионе привились более 600 тыс. человек.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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