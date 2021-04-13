Воробьёв прокомментировал кампанию по вакцинации в Подмосковье
- РИА Новости
Как передаёт «Подмосковье сегодня», Воробьёв акцентировал внимание на необходимости максимально активно информировать граждан о возможности сделать прививку и важности этого поступка.
«Тема вакцинации по-прежнему актуальная. Мы должны её наращивать. Поэтому максимальное удобство, максимальное информирование», — заявил он.
На данный момент в регионе привились более 600 тыс. человек.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.