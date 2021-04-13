В ЯНАО состоялся окружной слёт «Волонтёров Победы»

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе состоялся окружной слёт «Волонтёров Победы».
В ЯНАО состоялся окружной слёт «Волонтёров Победы»
  • ©dmpt.yanao.ru

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

В мероприятии в Ноябрьске приняли участие 90 активистов.

На встрече были отмечены лучшие муниципальные штабы и названы имена победителей конкурса международного обмена.

На данный момент в рядах добровольцев в регионе около 2 тыс. человек.

«Мы привыкли быть на лидирующих позициях. Хотим не сбавлять обороты. Будем усиливать работу на школьные отряды, на работающую молодёжь, градообразующие предприятия», — сказала Бэля Ринчинова, координатор «Волонтёров Победы» в ЯНАО.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Адыгеи поблагодарили волонтёров, помогавших во время пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить