В ЯНАО состоялся окружной слёт «Волонтёров Победы»
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Об этом сообщает «Ямал-Регион».
В мероприятии в Ноябрьске приняли участие 90 активистов.
На встрече были отмечены лучшие муниципальные штабы и названы имена победителей конкурса международного обмена.
На данный момент в рядах добровольцев в регионе около 2 тыс. человек.
«Мы привыкли быть на лидирующих позициях. Хотим не сбавлять обороты. Будем усиливать работу на школьные отряды, на работающую молодёжь, градообразующие предприятия», — сказала Бэля Ринчинова, координатор «Волонтёров Победы» в ЯНАО.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Адыгеи поблагодарили волонтёров, помогавших во время пандемии.