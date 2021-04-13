В ЯНАО состоялся окружной слёт «Волонтёров Победы»

В Ямало-Ненецком автономном округе состоялся окружной слёт «Волонтёров Победы».

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

В мероприятии в Ноябрьске приняли участие 90 активистов.

На встрече были отмечены лучшие муниципальные штабы и названы имена победителей конкурса международного обмена.

На данный момент в рядах добровольцев в регионе около 2 тыс. человек.

«Мы привыкли быть на лидирующих позициях. Хотим не сбавлять обороты. Будем усиливать работу на школьные отряды, на работающую молодёжь, градообразующие предприятия», — сказала Бэля Ринчинова, координатор «Волонтёров Победы» в ЯНАО.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Адыгеи поблагодарили волонтёров, помогавших во время пандемии.