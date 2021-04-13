В Подмосковье рассказали о работе по поиску приёмных семей для детей-сирот

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В Московской области рассказали о работе по поиску приёмных семей для детей-сирот в 2021 году.
В Подмосковье рассказали о работе по поиску приёмных семей для детей-сирот
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр образования региона Ирина Каклюгина, при поддержке органов опеки и попечительства новые семьи обрели около 400 детей.

«Устройство детей-сирот в семьи — это одно из важнейших направлений работы ведомства. В Подмосковье каждый год передают более 2 тыс. детей замещающим семьям», — сказала Каклюгина.

По её словам, в регионе уже свыше 4 тыс. приёмных семей, из которых 37 удалось создать с января.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии прокомментировали ход работы по предоставлению жилья детям-сиротам.

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