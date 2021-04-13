В Кремле рассказали о разговоре президентов России и Финляндии

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё провели телефонный разговор, в ходе которого в том числе обсудили сотрудничество двух стран и ситуацию на Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны обсудили актуальные аспекты добрососедских отношений России и Финляндии, а также состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях.

«Выражен, в частности, обоюдный настрой на дальнейшее продуктивное сотрудничество на Севере в контексте председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах», — заявили в Кремле.

Ниинистё рассказал о своей новой инициативе проведения в Хельсинки в 2025 году саммита по случаю 50-летия Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе с целью возрождения «духа Хельсинки». Путин поддержал эту идею и привлёк внимание к предложению российской стороны о встрече глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН, которое «преследует, по сути, те же цели».

«По просьбе Саули Ниинистё Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса, обратив внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», — заявили в Кремле.

Отмечается, что была подчёркнута безальтернативность минского «Комплекса мер» и важность выполнения Киевом договорённостей, достигнутых в нормандском формате.

Путин также проинформировал финского коллегу о своём телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

Ранее в канцелярии финского президента заявили, что Ниинистё и Путин провели переговоры.