В Омске рассказали о планах празднования 9 Мая

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В Омске рассказали о планах празднования Дня Победы.
В Омске рассказали о планах празднования 9 Мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства региональной безопасности.

Основными мероприятиями 9 мая станут парад военной техники и торжественное построение войск Омского гарнизона на Соборной площади. Также пройдёт возложение цветов к мемориалам в парке Победы, заявили на совещании в ведомстве.

В торжественном смотре примут участие представители региональных УФСИН, ГУ МЧС, а также казаки, курсанты из Академии МВД и Омского бронетанкового института — всего 21 парадный расчёт.

В воинских частях уже началась подготовка к мероприятию. На 22 и 30 апреля запланированы общие тренировки. Репетиция парада состоится 6 мая.

Как ранее сообщала ОТР, в Самарской области военные начали подготовку к параду Победы.

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