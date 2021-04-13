Эксперт прокомментировал данные о росте числа хищений со счетов россиян
- АГН «Москва»
В беседе с изданием «Правда.Ру» он выразил мнение, что это следствие пандемии — введённых в связи с ней ограничений и самоизоляции. Больше россиян стали пользоваться дистанционным способами оплаты товаров и услуг, имея недостаточный уровень финансовой и киберграмотности.
Как отметил Жижанов, увеличился и объём возврата похищенных денежных средств. Если в 2020 году банки вернули гражданам 1,1 млрд рублей, то в 2019 — 0,9 млрд. Для возвращённых средств снизилась до 11,3% с 14,6%, что связано с ростом числа мошенничеств.
Эксперт добавил, что банки не возвращают деньги, которые были похищены после того, как клиенты сами передали злоумышленникам конфиденциальные данные.
Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как избежать телефонных мошенников.