Эксперт прокомментировал данные о росте числа хищений со счетов россиян

Глава направления «Информационная безопасность и платёжные системы» информационно-аналитического управления Ассоциации банков России Глеб Жижанов прокомментировал данные о том, что по итогам 2020 года объём операций, осуществлённых без согласия банковских клиентов, составил 9,8 млрд рублей, что на 52,2% больше, чем годом ранее.

В беседе с изданием «Правда.Ру» он выразил мнение, что это следствие пандемии — введённых в связи с ней ограничений и самоизоляции. Больше россиян стали пользоваться дистанционным способами оплаты товаров и услуг, имея недостаточный уровень финансовой и киберграмотности.

Как отметил Жижанов, увеличился и объём возврата похищенных денежных средств. Если в 2020 году банки вернули гражданам 1,1 млрд рублей, то в 2019 — 0,9 млрд. Для возвращённых средств снизилась до 11,3% с 14,6%, что связано с ростом числа мошенничеств.

Эксперт добавил, что банки не возвращают деньги, которые были похищены после того, как клиенты сами передали злоумышленникам конфиденциальные данные.

Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как избежать телефонных мошенников.