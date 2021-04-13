В Союзе туристических агентств прокомментировали ситуацию с Турцией

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Президент Союза туристических агентств Сергей Голов прокомментировал ситуацию с Турцией.
В Союзе туристических агентств прокомментировали ситуацию с Турцией
  • Pixabay

«Разбираться, к сожалению, турагентам и туроператорам — это лишняя дополнительная финансовая нагрузка после восстановленного сезона», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, майские брони в этом году превысили в процентном соотношении допандемийный 2019 год.

«Сейчас придётся кому-то возвращать деньги, договариваться с туроператорами», — отметил Голов в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как добавил эксперт, ещё есть комиссионные вознаграждения турагентам, которые тоже придётся возвращать клиентам, не желающим переносить тур.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев рассказал, что полностью вернуть деньги за купленные туры в Танзанию и Турцию не получится.

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