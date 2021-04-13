В Воронежской области произошло два природных пожара
- РИА Новости
На данный момент расстояние до ближайших жилых строений составляет 1 км. Есть угроза распространения огня.
Как сообщает пресс-служба, к тушению пожара в районе Масловки привлечён пожарный поезд.
Наиболее тяжёлая ситуация с пожарами складывается в Бобровском, Аннинском и Рамонском районах. Погибших и пострадавших нет, но ситуацию значительно ухудшает порывистый ветер.
Ранее в Приморском крае за сутки было ликвидировано 20 пожаров, вспыхнувших на землях разных категорий. На территории края продолжает действовать режим повышенной пожарной опасности.