В Воронежской области произошло два природных пожара

В Воронежской области действуют два ландшафтных пожара на общей площади 7 га: один в районе Масловки, второй — в районе Семилукских Выселок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На данный момент расстояние до ближайших жилых строений составляет 1 км. Есть угроза распространения огня.

Как сообщает пресс-служба, к тушению пожара в районе Масловки привлечён пожарный поезд.

Наиболее тяжёлая ситуация с пожарами складывается в Бобровском, Аннинском и Рамонском районах. Погибших и пострадавших нет, но ситуацию значительно ухудшает порывистый ветер.

Ранее в Приморском крае за сутки было ликвидировано 20 пожаров, вспыхнувших на землях разных категорий. На территории края продолжает действовать режим повышенной пожарной опасности.