В Приморском крае ликвидировали 20 природных пожаров
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Как передаёт vostokmedia.com, совместная площадь 20 потушенных возгораний достигла 520 га.
Более половины пожаров (13) ликвидировано на территории земель лесного фонда Приморья. Ещё один потушили на участке Министерства обороны, а остальные шесть — на участках других категорий.
К пожаротушению были привлечены примерно 150 человек.
Особый противопожарный режим введён в крае 8 апреля.
Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», власти Севастополя установили дату начала пожароопасного сезона в 2021 году — 19 апреля.