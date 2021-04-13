В Приморском крае ликвидировали 20 природных пожаров

В Приморском крае за сутки было ликвидировано 20 пожаров, вспыхнувших на землях разных категорий. На территории края продолжает действовать режим повышенной пожарной опасности, сообщают власти региона.

Как передаёт vostokmedia.com, совместная площадь 20 потушенных возгораний достигла 520 га.

Более половины пожаров (13) ликвидировано на территории земель лесного фонда Приморья. Ещё один потушили на участке Министерства обороны, а остальные шесть — на участках других категорий.

К пожаротушению были привлечены примерно 150 человек.

Особый противопожарный режим введён в крае 8 апреля.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», власти Севастополя установили дату начала пожароопасного сезона в 2021 году — 19 апреля.