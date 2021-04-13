УФСИН: у Навального не подтвердили туберкулёз и коронавирус
- РИА Новости
«По вопросу самочувствия осужденного А. Навального сообщаем, что ему 6 апреля врачами-специалистами проведено полное медицинское обследование, клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулёз. По результатам исследования диагнозы не подтвердились», — цитирует ТАСС сообщение управления.
Отмечается, что консилиум оценил состояние здоровья Навального как удовлетворительное.
Ранее адвокат сообщил, что Навальный, находящийся в покровской колонии, получил отрицательный результат теста на коронавирус.
2 февраля Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.