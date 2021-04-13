УФСИН: у Навального не подтвердили туберкулёз и коронавирус

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В управлении ФСИН России по Владимирской области сообщили, что у Алексея Навального не обнаружены туберкулёз и коронавирус.
УФСИН: у Навального не подтвердили туберкулёз и коронавирус
  • РИА Новости

«По вопросу самочувствия осужденного А. Навального сообщаем, что ему 6 апреля врачами-специалистами проведено полное медицинское обследование, клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулёз. По результатам исследования диагнозы не подтвердились», — цитирует ТАСС сообщение управления.

Отмечается, что консилиум оценил состояние здоровья Навального как удовлетворительное.

Ранее адвокат сообщил, что Навальный, находящийся в покровской колонии, получил отрицательный результат теста на коронавирус.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.

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