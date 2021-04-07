Навальный получил отрицательный результат теста на коронавирус

Алексей Навальный, находящийся в покровской колонии, получил отрицательный результат теста на коронавирус.

По словам его адвоката Ольги Михайловой, Навальный сдал тест повторно.

«Тест на коронавирус провели, он отрицательный. После этого ФСИН решила провести второй тест зачем-то», — цитирует РИА Новости защитника.

Отмечается, что результат повторного теста пока неизвестен.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.