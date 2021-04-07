Навальный получил отрицательный результат теста на коронавирус
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По словам его адвоката Ольги Михайловой, Навальный сдал тест повторно.
«Тест на коронавирус провели, он отрицательный. После этого ФСИН решила провести второй тест зачем-то», — цитирует РИА Новости защитника.
Отмечается, что результат повторного теста пока неизвестен.
2 февраля Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.