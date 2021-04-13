В Чувашии СК устанавливает обстоятельства гибели трёх человек в подъезде

В СК Чувашии сообщили, что между первым и вторым этажами одного из подъездов многоквартирного жилого дома в Чебоксарах обнаружены тела трёх мужчин в возрасте от 30 до 32 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что «по данному факту следственными органами Следственного комитета России по Чувашской Республике проводится доследственная проверка».

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии, произведён его тщательный осмотр. По предварительным данным следствия, погибшие скончались в результате интоксикации наркотическим веществом. Назначены необходимые судебные экспертизы. Данных, которые могли бы свидетельствовать о насильственном характере смерти погибших, не имеется», — говорится в сообщении

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В начале января сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек, в том числе троих детей, в доме в Чувашии.