В Чувашии СК устанавливает обстоятельства гибели трёх человек в подъезде
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Отмечается, что «по данному факту следственными органами Следственного комитета России по Чувашской Республике проводится доследственная проверка».
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии, произведён его тщательный осмотр. По предварительным данным следствия, погибшие скончались в результате интоксикации наркотическим веществом. Назначены необходимые судебные экспертизы. Данных, которые могли бы свидетельствовать о насильственном характере смерти погибших, не имеется», — говорится в сообщении
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В начале января сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек, в том числе троих детей, в доме в Чувашии.