СК возбудил дело по факту гибели шести человек при пожаре в Чувашии
- РИА Новости
«Следственно-оперативной группой СУ СКР по Чувашии завершён осмотр места происшествия в деревне Орнары Урмарского района, где при пожаре погибли шесть человек. По данному факту СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины возгорания.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме в Урмарском районе Чувашии погибли шесть человек, в том числе трое детей.
Прокуратура Чувашии проводит проверку по факту происшествия.