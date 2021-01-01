СК возбудил дело по факту гибели шести человек при пожаре в Чувашии

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек, в том числе троих детей, в доме в Чувашии. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по республике.
СК возбудил дело по факту гибели шести человек при пожаре в Чувашии
  • РИА Новости

«Следственно-оперативной группой СУ СКР по Чувашии завершён осмотр места происшествия в деревне Орнары Урмарского района, где при пожаре погибли шесть человек. По данному факту СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины возгорания.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме в Урмарском районе Чувашии погибли шесть человек, в том числе трое детей.

Прокуратура Чувашии проводит проверку по факту происшествия.

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