В Москве оценили итоги работы «Системы-112» по вызову экстренных служб

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В пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что основным каналом вызова оперативных служб в Москве стала «Система-112». В минувшем году на номер 112 поступило свыше 2,8 млн вызовов, а с начала 2021-го принято 1,1 млн вызовов.
В Москве оценили итоги работы «Системы-112» по вызову экстренных служб
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Система-112» обеспечивает вызов служб по принципу одного окна: после приёма оператором звонка информация в автоматизированном режиме передаётся во все необходимые экстренные службы. Информационное взаимодействие в «Системе-112» Москвы налажено более чем с 200 службами и организациями города, а также «Системами-112» Московской и Калужской областей и ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС.

Руководитель «Центра-112» заявил, что идёт работа по развитию дополнительных каналов, увеличению количества способов обращения и количества экстренных служб, участвующих в информационном обмене с «Системой-112».

Ранее сообщалось, что телефон службы 122 начал работать в Волгоградской области в марте.

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