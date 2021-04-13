В Москве оценили итоги работы «Системы-112» по вызову экстренных служб
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Система-112» обеспечивает вызов служб по принципу одного окна: после приёма оператором звонка информация в автоматизированном режиме передаётся во все необходимые экстренные службы. Информационное взаимодействие в «Системе-112» Москвы налажено более чем с 200 службами и организациями города, а также «Системами-112» Московской и Калужской областей и ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС.
Руководитель «Центра-112» заявил, что идёт работа по развитию дополнительных каналов, увеличению количества способов обращения и количества экстренных служб, участвующих в информационном обмене с «Системой-112».
Ранее сообщалось, что телефон службы 122 начал работать в Волгоградской области в марте.