В Ульяновске рассказали о ходе вакцинации военнослужащих и членов их семей

В Ульяновске более 4 тыс. военнослужащих и членов их семей поставили прививку от коронавируса, сообщает Министерство обороны России.

Как передаёт телеканал «Звезда», в первую очередь вакцинировали военнослужащих, несущих боевое дежурство и участвующих в параде Победы.

Вакцинация проводится исключительно по желанию, с письменного согласия пациента. Перед процедурой военнослужащие проходят медосмотр, им рассказывают о воздействии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на человеческий организм.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Черноморском флоте заявили о начале вакцинации от коронавируса членов семей военнослужащих Севастопольского гарнизона.