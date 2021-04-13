В Ульяновске рассказали о ходе вакцинации военнослужащих и членов их семей

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В Ульяновске более 4 тыс. военнослужащих и членов их семей поставили прививку от коронавируса, сообщает Министерство обороны России.
В Ульяновске рассказали о ходе вакцинации военнослужащих и членов их семей
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «Звезда», в первую очередь вакцинировали военнослужащих, несущих боевое дежурство и участвующих в параде Победы.

Вакцинация проводится исключительно по желанию, с письменного согласия пациента. Перед процедурой военнослужащие проходят медосмотр, им рассказывают о воздействии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на человеческий организм.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Черноморском флоте заявили о начале вакцинации от коронавируса членов семей военнослужащих Севастопольского гарнизона.

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