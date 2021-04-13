В Ульяновске рассказали о ходе вакцинации военнослужащих и членов их семей
- РИА Новости
Как передаёт телеканал «Звезда», в первую очередь вакцинировали военнослужащих, несущих боевое дежурство и участвующих в параде Победы.
Вакцинация проводится исключительно по желанию, с письменного согласия пациента. Перед процедурой военнослужащие проходят медосмотр, им рассказывают о воздействии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на человеческий организм.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Черноморском флоте заявили о начале вакцинации от коронавируса членов семей военнослужащих Севастопольского гарнизона.