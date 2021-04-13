В ФСБ сообщили о задержании экстремиста в Иванове
- РИА Новости
«Установлено, что обвиняемый участвовал в религиозных обрядах, проводимых международным религиозным объединением «Таблиги Джамаат»*, а также пропагандировал идеологию указанной организации», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что задержанный стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 282.2 УК России («Организация деятельности экстремистской организации»).
Ранее стало известно о задержании в Кисловодске мужчины, планировавшего взорвать полицейский участок.
* «Таблиги Джамаат» — международное религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 07.05.2009).